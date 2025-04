Lübeck (ots) - Am Montagmorgen (07.04.2025) kam es in Neustadt/Holstein zu einem Brand. Das Feuer beschädigte die Außenfassade eines Wohngebäudes. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ermittelt nun die Kriminalpolizei in Neustadt. Die Meldung eines Feuers in der Reiferbahn in Neustadt ging gegen ...

