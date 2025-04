Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt in Holstein

Feuer verursacht Gebäudeschaden

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (07.04.2025) kam es in Neustadt/Holstein zu einem Brand. Das Feuer beschädigte die Außenfassade eines Wohngebäudes. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ermittelt nun die Kriminalpolizei in Neustadt.

Die Meldung eines Feuers in der Reiferbahn in Neustadt ging gegen 06:15 Uhr bei der Polizeiregionalleitstelle ein. Nach ersten Erkenntnissen brannten zunächst ein Schuppen und ein Wohnwagen. Das Feuer loderte zeitweise in voller Ausdehnung und griff auf mehrere Bäume über. Die Flammen beschädigten die Fassade eines angrenzenden Wohngebäudes.

Die umfangreichen Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr aus Neustadt und Süsel verhinderten die Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Wohngebäude.

Es gab keine verletzten Personen. Umliegende Anwohner konnten sich zuvor in Sicherheit bringen.

Gegen 07:15 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr errichtete eine Brandwache vor Ort. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort, nachdem die Feuerwehr diesen freigab. Was ursächlich für den Ausbruch des Feuers war, ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach derzeitiger Sachlage liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Die Höhe des Gesamtsachschadens beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 49000 Euro.

