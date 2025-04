Lübeck (ots) - Am Sonntagnachmittag (06.04.2025) zog sich eine Autofahrerin auf der B432 zwischen Pönitz und Scharbeutz bei einem schweren Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr in Höhe Klein Pönitz. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 50-jährige ...

