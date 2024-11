Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Autoaufbruch; Körperverletzungsdelikt; Brände; Rettungseinsatz; Einbruch; Omnibus-Großkontrolle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Fußgänger übersehen

Leicht verletzt wurden zwei Fußgänger am Donnerstagnachmittag auf der Stuttgarter Straße. Ein 25-Jähriger wollte kurz vor 17 Uhr mit seinem Opel Zafira von der Tankstelle in die Stuttgarter Straße einfahren. Dabei orientierte er sich nur nach links und übersah eine 75 Jahre alte Fußgängerin die mit ihrem Rollator und einem 79-jährigen Begleiter auf dem Gehweg von rechts kam und erfasste sie. Beide Fußgänger stürzten in der Folge. Ein Rettungswagen brachte die beiden Senioren nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Pfullingen (RT): Auto aufgebrochen

Ein von außen sichtbar in einer Halterung im Wagen zurückgelassenes Mobiltelefon hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Uhlandstraße einen Kriminellen angelockt. Zwischen 16.50 Uhr und 6.45 Uhr schlug der Dieb an dem am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter eine Scheibe ein, griff sich das Handy und flüchtete unerkannt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Trochtelfingen (RT): Zu schnell und in den Gegenverkehr gerutscht

Nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 50-Jähriger am Donnerstagabend auf der Straße Am Brunnen (L385) verursacht hat. Der Mann war gegen 18.40 Uhr mit seinem Fiat Punto bei starkem Schneefall auf der schneebedeckten und glatten Fahrbahn von Hörschwag in Richtung Hausen an der Lauchert unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug am Ortsbeginn von Hausen seine Geschwindigkeit verringerte. Weil er zu schnell fuhr und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wich er, um ein Auffahren auf den Vorausfahrenden zu vermeiden, auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Golf einer 70-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Beide Autos an denen jeweils ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden ist, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (cw)

Hayingen (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem witterungsbedingten Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L 249 entstanden. Ein 53-Jähriger war gegen 18.40 Uhr mit einem Mercedes-Benz GLC auf der schneebedeckten Landstraße von Oberwilzingen herkommend in Richtung Hayingen unterwegs. Auf Höhe einer Parkbucht geriet er mit seinem Wagen ins Rutschen und fuhr in einen etwa 50 cm tiefen Graben. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt. Sein Mercedes musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (ms)

Münsingen (RT): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein witterungsbedingter Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Donnerstagabend auf der L 230 ereignet. Eine 30-Jährige befuhr gegen 19.10 Uhr mit einem Dacia die Landstraße zwischen Münsingen und Steingebronn. Auf winterglatter Fahrbahn geriet sie im Verlauf einer Kurve ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Ein 55 Jahre alter Lenker eines Dacia hielt daraufhin auf der Gegenfahrbahn an. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer kollidierte im Anschluss mit den beiden Fahrzeugen. Der Pkw der Frau musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Bad Urach (RT): Am ZOB zugeschlagen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Bad Urach nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag am Zentralen Omnibusbahnhof zugetragen hat. Gegen 17.45 Uhr wurde dort nach derzeitigem Kenntnisstand ein 26-Jähriger von drei Unbekannten angegriffen und zu Boden geschlagen. Anschließend traten die Täter auf den Geschädigten ein. Nach dem verbalen Eingreifen eines Zeugen flüchtete das Trio in Richtung Seilerweg. Es konnte im Zuge der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Für die Versorgung der erlittenen Verletzungen des 26-Jährigen musste ein Rettungswagen angefordert werden. Die drei männlichen Täter sind alle circa 175 Zentimeter groß, von schlanker Statur und haben ein jugendliches Erscheinungsbild. Die Ermittlungen des Polizeipostens Bad Urach zu den Unbekannten dauern an. (mr)

Metzingen (RT): Kaminbrand

Zu einem Kaminbrand sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagabend in die Buckenbühlstraße ausgerückt. Die Bewohner eines dortigen Wohnhauses hatten gegen 21.20 Uhr zunächst eine massive Rauchentwicklung sowie anschließend auch Flammen aus dem Außenkamin festgestellt und die Rettungskräfte gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits selbstständig erloschen. Die Einsatzkräfte überprüften gemeinsam mit einem Schornsteinfeger den Kamin und das Wohnhaus. Eine weitere Brandgefahr konnte ausgeschlossen werden. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. (gj)

Metzingen (RT): Abfallcontainer in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache ist am Donnerstagabend in der Gutenbergstraße ein Abfallcontainer in Brand geraten. Die Rettungs- und Einsatzkräfte rückten gegen 22.15 Uhr aus, nachdem ein Zeuge den Brand bemerkt und der Leitstelle gemeldet hatte. Die Feuerwehr konnten den Brand des zur Hälfte mit Restmüll befüllten Containers rasch löschen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Metzingen zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens dauern an. (gj)

Esslingen (ES): Mann aus Neckar gerettet

In der Nacht auf Freitag ist durch einen Passanten und Einsatzkräften der Polizei ein 23-jähriger Mann aus dem Neckar gerettet worden. Gegen 1.15 Uhr hatte ein aufmerksamer Passant im Bereich der Mettinger Straße Hilfeschreie gehört und die Polizei alarmiert. Bei einer umgehenden Überprüfung der Örtlichkeit konnte zunächst keine Person festgestellt werden. Die Beamten und der Helfer suchten daraufhin an der Unterführung Richtung Roßneckar und am Fußweg entlang des Neckars weiter. Dort hörten die Einsatzkräfte dann Hilfeschreie einer männlichen Person und fanden kurz darauf einen Mann im Roßneckar. Eine Polizeistreife und der Helfer zogen gemeinsam den Mann sofort aus dem Wasser und übergaben diesen an den hinzugerufenen Rettungsdienst. Dieser versorgte den stark unterkühlten 23-Jährigen und brachte ihn ins Krankenhaus, wo sich sein Zustand stabilisierte und keine Lebensgefahr mehr bestand. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann vom Uferbereich aus unbeabsichtigt ins Wasser gefallen, aus dem er sich aus eigener Kraft nicht mehr retten konnte. Eine Fremdbeteiligung kann ausgeschlossen werden. (gj)

Plochingen (ES): Einbrecher unterwegs

Im Bühleichenweg hat in den vergangenen Tagen ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Wie am Donnerstagnachmittag entdeckt und zur Anzeige gebracht wurde, hatte sich der Täter in der Zeit ab Dienstagmittag durch das Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft und dort alle Stockwerke nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Omnibus-Großkontrolle

Durch die Spezialisten der Verkehrspolizei ist am Donnerstag im Rahmen einer groß angelegten Kontrollstelle ganz gezielt der gewerbsmäßige Personenkraftverkehr unter die Lupe genommen worden. Zu den Einsatzkräften gehörten auch rund zwei Dutzend Teilnehmer eines entsprechenden Fortbildungslehrgangs der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Dazu wurden in der Zeit zwischen neun Uhr und 14.30 Uhr insgesamt 15 Omnibusse, darunter auch viele Fahrzeuge des internationalen Linienverkehrs, zu einem Autohof nahe der A 8 gelotst und auf Herz und Nieren geprüft. Auch die Fahrer der Busse sowie die Insassen, zusammengerechnet über 360 Personen, standen im Fokus der Kontrolle. Unter anderem überprüften Experten der Kriminalpolizei die Dokumente auf deren Echtheit. Dabei konnten zwei gefälschte Visa festgestellt werden. Die beiden Beschuldigten sehen nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Am Ende der Kontrolle standen außerdem diverse Beanstandungen, wie Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer oder teils erhebliche technische Mängel an den Fahrzeugen. Ein Omnibus musste eine längere Pause einlegen und noch vor Ort einen notwendigen Reifenwechsel durchführen. Für zwei weitere Busse war die Reise hingegen gänzlich beendet. Gründe für die Untersagung der Weiterfahrt waren Risse in der Frontscheibe oder der Luftfederung, Rahmenbrüche sowie beschädigte Bremsschläuche. Für die betroffenen Fahrgäste wurden regionale Unternehmen für die Weiterreise organisiert. Insgesamt behielten die Beamten vor Ort mehr als zehntausend Euro an Sicherheitsleistungen für die begangenen Verstöße ein. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Pkw in Brand geraten

Ein Auto hat am Donnerstagnachmittag während der Fahrt Feuer gefangen. Der Lenker des Wagens bemerkte gegen 14.45 Uhr zunächst Rauch aus dem Motorraum des VW aufsteigen und stellte das Fahrzeug anschließend auf einem Parkplatz in der Straße Insel ab. In der Folge entdeckte der Mann auch eine kleinere Flamme, die durch einen Zeugen mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden konnte, sodass die Feuerwehr nicht mehr groß eingreifen musste. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Vermutlich war der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. (mr)

Albstadt (ZAK): Witterungsbedingter Unfall

Am Donnerstagabend hat sich ein witterungsbedingter Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in Tailfingen ereignet. Eine 38-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit einem Fiat auf der Hechinger Straße unterwegs und wollte nach links in die Buchtalstraße abbiegen. Verkehrsbedingt musste die Frau hierzu anhalten. Der hinter ihr fahrende, 54 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz GLE geriet beim Abbremsen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen den Fiat. Zudem streifte er noch den Seat eines 33-Jährigen. An dem Mercedes des Unfallverursachers waren Sommerreifen montiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. (ms)

Obernheim (ZAK): Brand in Gaststätte

Zu einem Brand in einer Obernheimer Gaststätte mussten die Rettungskräfte am Donnerstag in die Straße Tanneck ausrücken. Der Pächter heizte am Nachmittag den Ofen im Gastraum an. Etwa eine Stunde später bemerkte er kurz vor 16 Uhr, dass dunkler Rauch aus einer Zwischendecke quoll und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Diese löschte im Anschluss das Feuer im Ofen und öffnete eine Zwischendecke, da sich vermutlich aufgrund eines Hitzestaus ein Schwelbrand im Holzgebälk gebildet hatte. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vorsorglich an den Brandort ausgerückt. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 16 Uhr mit einem 1er BMW die K 7131 von Leidringen herkommend. Beim Einfahren auf die K 7130 kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mazda eines 57 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des Unfallverursachers gedreht. Der Mazda kam von der Fahrbahn ab und fuhr etwa acht Meter weit eine Böschung hinunter. Der 57-Jährige und sein 48 Jahre alter Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt zirka 14.000 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Nach Unfall geflüchtet

Ihren Führerschein musste eine 46-Jährige abgeben, die am frühen Freitagmorgen auf der L365 mit ihrem Toyota Aygo von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Frau war gegen 1.30 Uhr mit ihrem Wagen von Ostdorf kommend auf der Landesstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs, als sie im kurvigen Fahrbahnverlauf mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße abkam und in den Straßengraben rutschte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sie sich zu Fuß von der Unfallstelle. Im Verlauf der nachfolgenden Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte sie an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Eine Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein einbehalten werden musste. Die Frau sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Ihr nicht mehr fahrbereiter Toyota, an dem ein geschätzter Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde niemand. (cw)

