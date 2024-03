Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Falsche Polizeibeamte im Einsatz

Bolanden (ots)

Gleich zweimal wurden Anwohner aus Bolanden am Montag von falschen Polizeibeamten angerufen. Dabei gaben die vermeintlichen Polizisten an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen und ein Zettel mit Namen der Angerufenen aufgefunden wurde. Man schicke nun ein Streifenwagen vorbei, der Wertsachen abholen und in Sicherheit bringen soll, da man befürchtet, dass man nun in der Nachbarschaft einbrechen wird. In einem anderen Fall versuchte der falsche Beamte die Vermögensverhältnisse zu erfragen. Die Betrugsmasche wurde in beiden Fällen direkt erkannt und es kam zu keinem Schaden. Die Polizei weist in dem Zusammenhang nochmals darauf hin, solche Anrufe kritisch zu hinterfragen und nicht ohne weiteres sensible Daten herauszugeben. die Polizei erfragt solche Daten regelmäßig nicht in Telefonaten.

