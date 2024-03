Dreisen (ots) - Leichte Verletzungen trugen der Fahrer und die Beifahrerin davon, die am Mittwoch auf der A 63 an einem Verkehrsunfall beteiligt waren. Dabei befuhr ein 69-jähriger PKW-Fahrer die A 63 in Richtung Kaiserslautern. In der Folge kam er aufgrund eines kurzen Schwächeanfalles nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in die Leitplanke. Bei dem Aufprall wurde er, sowie seine 68-jährige Beifahrerin leicht ...

