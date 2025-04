Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Pönitz

Autofahrerin auf der Bundesstraße 432 tödlich verunglückt

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (06.04.2025) zog sich eine Autofahrerin auf der B432 zwischen Pönitz und Scharbeutz bei einem schweren Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr in Höhe Klein Pönitz. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 50-jährige Ostholsteinerin die B432 von Pönitz aus kommend in Richtung Scharbeutz. Zum selben Zeitpunkt war ein 45-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem LKW auf der B432 in Richtung Pönitz unterwegs.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet die Fahrzeugführerin mit ihrem BMW nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Beide Fahrzeuge kamen durch den Aufprall von der Fahrbahn ab. In der Folge kam der stark beschädigte BMW im Straßengraben zum Stehen. Der LKW blieb am Baumbewuchs neben der Fahrbahn hängen.

Bedingt durch die Wucht des Zusammenstoßes, zog sich die 50-jährige Ostholsteinerin so schwere Verletzungen zu, sodass sie noch am Unfallort verstarb.

Der Kraftfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der LKW wies einen großen Schaden an Frontseite auf. Die Bergung der Kraftfahrzeuge erfolgte durch ein Abschleppunternehmen. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich die Höhe des Gesamtsachschadens auf ca. 45000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B432 für 5 Stunden voll gesperrt werden.

