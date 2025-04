Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Kelleraufbrüche auf Marli

Lübeck (ots)

In der Zeit von Sonntag- auf Montagabend (06.-07.04.2025) kam es in Lübeck St. Gertrud zu mehreren vollendeten und versuchten Kelleraufbrüchen. Betroffen waren Kellerräume in der Elisabeth-Haseloff-Straße, Knud-Rasmussen-Straße und Folke-Bernadotte-Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen.

Beamte des 3. Polizeireviers wurden am Montag zu mehreren Kelleraufbrüchen in Mehrfamilienhäuser in der Elisabeth-Haseloff-Straße, Knud-Rasmussen-Straße und Folke-Bernadotte-Straße gerufen. Wie sich herausstellte hatten der oder die Täter sich in der Zeit von Sonntag auf Montag zunächst Zugang zu den Gemeinschaftskellerbereichen verschafft.

In den Kellern selbst wurden die einzelnen Verschläge oder Abteile gewaltsam geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Bei dem bisher bekannten Stehlgut handelt es sich unter anderem um Schmuck und technische Geräte. Die genaue Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. In einem Fall kam es zur Vollendung der Tat, in vier weiteren Fällen blieb es beim Versuch.

Die Beamten des 3. Polizeireviers Lübeck haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen aufgenommen. Ein Zusammenhang der Taten wird geprüft. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Zeit von 18.00 Uhr bis 17.00 Uhr verdächtige Personen oder Geräusche im Bereich der Gemeinschaftskeller oder Zugängen der Mehrfamilienhäuser in der Elisabeth-Haseloff-Straße, der Knud-Rasmussen-Straße und Folke-Bernadotte-Straße beobachtet oder wahrgenommen haben. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der zentralen Rufnummer 0451/1310 entgegen.

Die Polizei rät: - Den Hauseingang in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen zu halten. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken. - Achten Sie auf Fremde im Haus und sprechen Sie sie an. - Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern Keller- und Bodentüren stets verschlossen sind. - Alarmieren Sie bei Gefahr und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell