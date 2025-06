Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rasen von Sportplatz beschädigt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Wochenende beschädigte eine noch unbekannte Täterschaft den Rasen des Fußballplatzes im Rhein-Neckar-Stadion in der Theodor-Heuss-Anlage so stark, dass er nicht mehr bespielbar ist. Ersten Ermittlungen zufolge wurde auf dem Spielfeld eine unbekannte Flüssigkeit ausgegossen, wodurch der Rasen auf etwa 20 Quadratmeter zerstört wurde. Hinweise auf die Täterschaft liegen nicht vor. Daher sucht das Polizeirevier Mannheim-Oststadt Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell