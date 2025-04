Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährliche Körperverletzung

Homburg (ots)

Am Abend des 19.04.2025 kam es gegen 18:00 Uhr in einer Bankfiliale in der Eisenbahnstraße in 66424 Homburg-Innenstadt zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei wird ein 21-jähriger Mann von mehreren männlichen Personen (vermutlich insgesamt sechs) nach verbalen Streitigkeiten geschlagen. Als sich der Geschädigte zur Wehr setzte und Unbeteiligte auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, flüchteten die Täter von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten zwei tatverdächtige Männer (18 und 21 Jahre) festgestellt werden. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell