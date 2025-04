Polizei Bielefeld

POL-BI: Angetrunken und ohne Führerschein gegen die Betonwand

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide- Montagnachmittag, 07.04.2025, scheiterte ein betrunkener Unfall-Fahrer, auch dank aufmerksamer Zeugen, bei dem Versuch, die Polizei zu täuschen.

Zeugen bemerkten gegen 15:25 Uhr einen Opel-Fahrer, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Rabenhof gegen eine Betonwand fuhr. Der PKW-Fahrer setzte zurück und fuhr mit dem stark beschädigten Opel bis zur Donauschwabenstraße, wo er diesen am Seitenstreifen zurückließ. Während die Zeugen die Polizei informierten, entfernte sich der Fahrer schwankend zu Fuß. Noch während der Anfahrt der Streifenwagen kehrte der Opel-Fahrer in Begleitung einer Frau zum Unfallort zurück.

Auf die Streifenbeamten wirkte der 42-jährige Bielefelder stark alkoholisiert. Sie nahmen Alkoholgeruch wahr, bemerkten seine verwaschene Aussprache sowie dass er schwankte. Der Bielefelder gab den Beamten zu verstehen, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins sei und seine Begleiterin gefahren sei. Die Frau äußerte, es sei zutreffen, dass sie bei dem Unfall gefahren sei. Den tatsächlichen Unfallort konnte sie den Polizisten aber nicht zeigen.

Die Zeugen bestätigten den Beamten, den Mann mit dem Opel Zafira fahren gesehen zu haben. Eine Frau hatte sich während der Fahrt und des Unfalls nicht im Fahrzeug befunden. Anschließend wurde der Fahrzeugschlüssel in der Tasche des 42-Jährigen gefunden.

Der Bielefelder war nicht in der Lage, einen Alkoholvortest durchzuführen. Im Krankenhaus entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubten Entfernen vom Unfallort, Falsche Verdächtigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Original-Content von: Polizei Bielefeld