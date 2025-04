Polizei Bielefeld

POL-BI: Vor den Augen der Polizei davongeschlichen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Bielefelder Autofahrer versuchte sich am Donnerstag, 03.04.2025, der Kontrolle eines Motorradpolizisten zu entziehen. Dies konnten zwei Kollegen verhindern, die die beabsichtigte Kontrolle an der Otto-Brenner-Straße zufällig beobachteten. Der 38-jährige Fahrer wird unter anderem verdächtigt, ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurts beabsichtigte der Polizist des Verkehrsdienstes gegen 12:45 Uhr, den Fahrer eines Fiat 500 auf der Otto-Brenner-Straße, in Höhe der Lerchenstraße, zu kontrollieren. Dies schien der Fahrer zu bemerken, denn bei der Annäherung sah der Polizist, wie der Pkw plötzlich stark abgebremst wurde und in einer Hauseinfahrt verschwand.

Als der Beamte mit seinem Motorrad in dem Hinterhof eintraf, fand er den Fiat ohne Fahrer und verschlossen vor. Ohne eine konkrete Spur des Mannes zu haben, verließ der Polizist das Grundstück.

Zwei Polizeibeamte waren durch den Bremsvorgang auf den Fiat aufmerksam geworden. Sie erkannten ein Pärchen, dass eine zweite Zufahrt an der Otto-Brenner-Straße zu Fuß verließ, als ihr Kollege mit dem Motorrad in der ersten Einfahrt hinter dem Fiat herfuhr. Sie folgten den beiden Personen und hielten den Mann und die Frau schließlich an, bis der Verkehrspolizist eintraf und den gesuchten Fahrer wiedererkannte.

Im Gespräch räumte der 38-jährige Bielefelder ein, keinen Führerschein zu besitzen. Deswegen sei er auch nicht gefahren. Er gab zudem an, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Bei einem Drogenvortest gab es Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum, weshalb ein Arzt dem Fahrer in einem Bielefelder Krankenhaus eine Blutprobe entnahm.

Den Pkw stellte die Polizei zur Beweissicherung sicher. Diesen transportierte ein Abschleppfahrzeug ab. Der 38-Jährige wird unter anderem der Verkehrsstraftat Fahren ohne Fahrerlaubnis verdächtigt. Auch der Halter des Pkw wurde angezeigt, weil er zuließ, dass jemand sein Auto ohne Fahrerlaubnis fuhr.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell