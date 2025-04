Polizei Bielefeld

POL-BI: Ein geortetes Pedelec führt zu weiteren gestohlenen Fahrrädern

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Ein Bielefelder ortete am Sonntag, 06.04.2025, sein gestohlenes E-Bike und erhielt es so zurück. Gegen einen 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 31-jähriger Bielefelder rief gegen 16:30 Uhr die Polizei zum Meyer-zu-Eissen-Weg. Nachdem ihm am Vortag an der Feilenstraße sein verschlossenes KTM Pedelec gestohlen worden war, war es ihm gelungen, dieses zu orten. Im Meyer-zu-Eissen-Weg sah der Bielefelder dann einen Mann, der auf seinem Fahrrad fuhr. Den hinzugerufenen Polizisten erklärte der beobachtete Mann, ein 32-Jähriger aus Enger, dass er dieses sowie weitere Räder gekauft und in einem nahegelegenen Keller verwahrt habe. Eine Überprüfung dieser Fahrräder ergab, dass neben dem Pedelec des 31-Jährigen noch zwei weitere Pedelecs als gestohlen gemeldet waren.

Der 31-Jährige konnte sein Fahrrad wieder entgegennehmen und die Polizisten stellten die zwei Pedelecs, eines der Marke Riese und Müller sowie eines der Marke Cube, sicher.

