Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl von E-Scootern und E-Bikes

Bielefeld (ots)

LV/ Bielefeld/ Mitte

In der Zeit zwischen Samstag, dem 05.04.2025, und Montag, dem 07.04.2025, kam es im Bielefelder Stadtteil Mitte zu mehreren Diebstählen von E-Scootern und einem E-Bike.

Ein bislang unbekannter Täter konnte in der Zeit vom 05.04.2025 auf den 06.04.2025 unbemerkt einen E-Scooter der Marke Ninebot vor dem Boulevard entwendet. Ebenso wurde am Samstag, dem 05.04.2025, ein E-Scooter im Bereich des Niederwalls gestohlen. Am Montag, 07.04.2025, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es zu einem weiteren Diebstahl. Hier wurde in der Bahnhofstraße ein E-Scooter entwendet.

Im gleichen Zeitraum wurde auch ein E-Bike zur Zielscheibe von Dieben. Hier wurde in den frühen Morgenstunden des 06.04.2025 in der Großen-Kurfürsten-Straße ein E-Bike der Marke Trek eines Bielefelders gestohlen.

Die Polizei empfiehlt allen Besitzern von E-Scootern und E-Bikes, ihre Fahrzeuge stets mit hochwertigen Schlössern zu sichern. Zusätzlich kann der Einsatz von GPS-Trackern eine effektive Maßnahme sein, um im Falle eines Diebstahls eine schnelle Wiederauffindung zu ermöglichen. Weiterhin wird geraten, bei verdächtigen Beobachtungen oder Personen sofort die Polizei zu verständigen, um potenziellen Straftätern keine Gelegenheit zu geben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

