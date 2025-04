POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Jägersburg

Homburg (ots) - Bitte um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 13-jährigen Kind. Das am 14.04.2025 durch die PI Homburg gesuchte Kind konnte wohlbehalten angetroffen und in der Folge an seine Eltern überstellt werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- DGL Eisenbahnstraße 40 66424 Homburg Telefon: 06841/1060 E-Mail: ...

