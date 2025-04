POL-HOM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Kind

Bexbach (ots) - Am Samstag, den 12.04.2025 kam es im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Marienstraße in Bexbach-Höchen. Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand parkenden blauen Skoda Octavia mit Saarbrücker Kreiskennzeichen. An dem Skoda Octavia entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der ...

