Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Samstag, den 12.04.2025, gegen ca. 17:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller in der Richardstraße in Homburg-Reiskirchen. Im Anschluss an das Unfallgeschehen flüchtet der unfallverursachende Rollerfahrer fußläufig von der Unfallörtlichkeit in Richtung des Friedhofs.

Der unfallbeteiligte wurde durch das Unfallgeschehen erheblich beschädigt.

Der flüchtige Rollerfahrer konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca.20-25 Jahre, schlanke Gestalt, ca. 175-180 cm groß, blonde Haare, Kinnbart, europäischer Phänotyp mit gebräunter Haut.

Der Rollerfahrer war mit einem roten Roller der Marke Peugeot unterwegs. Das Mittelstück ist schwarz lackiert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall, dem flüchtigen Rollerfahrer oder zum Motorroller machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell