POL-DN: Mehrere Motorräder in Düren entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Nideggen (ots) - Im Kreuzungsbereich auf der B265 kam es am Dienstag (13.05.2025) zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kradfahrer aus Hürth leicht verletzt wurde. Er war im Kreuzungsbereich von einem Pkw erfasst worden an dessen Steuer eine 19-Jährige aus Düren saß. Die Dürenerin befuhr gegen 17:50 Uhr mit ihrem Pkw die L11 aus Fahrtrichtung Nideggen in Richtung Eisenstraße. Nachdem sie zunächst am Stoppschild ...

