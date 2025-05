POL-DN: 64-Jähriger stürzt mit seinem E-Scooter - Schwerverletzt

Titz (ots) - An der Einmündung Droste-Hülshoff-Straße/ Kölner Straße kam es am Dienstagmittag (13.05.2025) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Eine 72-Jährige hatte den Bus beim Abbiegen übersehen. Die Frau aus Titz befuhr gegen 11:15 Uhr die Droste-Hülshoff-Straße in Fahrtrichtung Kölner Straße. An der Einmündung bog sie nach rechts in Fahrtrichtung Uhlandstraße ab. Den von rechts ...

