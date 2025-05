Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt - Hubschraubereinsatz nach Unfall auf Feldweg

Vettweiß (ots)

Am Montagmittag (12.05.2025) kam es an einem Feldweg zur L33 in Höhe der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Ein 76-jähriger Mann aus Zülpich befuhr gegen 12:00 Uhr mit seinem Fahrrad einen landwirtschaftlich genutzten Feldweg. Auf diesem war ein Bewässerungsschlauch eines Landwirts ausgelegt, über den zwei Überfahrhilfen eingerichtet waren. Nach ersten Ermittlungen übersah der Senior den Schlauch und überfuhr diesen mittig, abseits der dafür vorgesehenen Überfahrhilfen. In der Folge geriet er ins Schlingern, stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell