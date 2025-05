Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Düren (ots)

Am Montagnachmittag (12.05.2025) kam es im Kreuzungsbereich Gerichtsweg / Zum Blümling zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Eine 38-jährige Dürenerin befuhr gegen 15:30 Uhr mit ihrem Rennrad den Gerichtsweg aus Richtung Kreuzau kommend in Fahrtrichtung Rölsdorf. Zeitgleich beabsichtigte eine 18-jährige Autofahrerin aus Hürtgenwald von der Straße Zum Blümling aus Lendersdorf kommend nach links auf den Gerichtsweg in Richtung Kreuzau abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, nachdem die Radfahrerin die vorfahrtberechtigte Pkw-Fahrerin zu spät wahrgenommen hatte. Dabei wurde die 38-Jährige leicht verletzt. Sie gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1150 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell