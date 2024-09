Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Verletzte Schleiereule von Polizei gerettet

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Am Dienstag gegen 15 Uhr meldete eine Anruferin, dass sich kurz vor der derzeit gesperrten Brücke am Grenzhöfer Weg zwischen Eppelheim und Wieblingen eine augenscheinlich verletzte Eule befand. Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd trafen kurze Zeit später am gemeldeten Ort ein und fanden den Vogel.

Die Eule war offenkundig flugunfähig und hüpfte nur noch geschwächt über den Boden. Die Beamten fingen die Eule ein und brachten sie zur weiteren Versorgung zur Wildtierrettung nach Sandhausen. Dort wurde festgestellt, dass es sich um eine junge Schleiereule handelte, die stark unterernährt war und deshalb nicht mehr fliegen konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell