Polizei Düren

POL-DN: Polizei Düren sucht Ärztinnen und Ärzte

Kreis Düren (ots)

Die Kreispolizeibehörde Düren sucht dringend ärztliche Unterstützung für die Entnahme von Blutproben zur Feststellung von Alkohol-, Medikamenten- und Drogeneinfluss bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und zur Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit festgehaltener Personen.

Voraussetzungen:

- Humanmediziner/in mit gültiger Approbation (gerne auch Ärzte im Ruhestand) - nebenberufliche Tätigkeit (es wird eine schriftliche Vereinbarung getroffen) - Bereitschaftsdienst in der Zeit von 18:00 Uhr - 07:00 Uhr (monatlicher Bereitschaftsplan) - Wünschenswert: Wohnsitz im Kreisgebiet Düren

Die Vergütung für die von der Polizei veranlassten Leistungen bei Blutentnahmen und bei Untersuchungen der Gewahrsamsfähigkeit erfolgt nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Zusätzlich können ggfs. weitere Entschädigungen wie Wegegeld, Reiseentschädigung und Abwesenheitsgeld in Anspruch genommen werden. Die für die Blutentnahme notwendigen Materialien werden durch die Kreispolizeibehörde Düren zur Verfügung gestellt. Einsatzstandorte: Polizeiwachen Kreuzau, Düren und Jülich

Bei Interesse und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau Demel (Sachgebietsleitung Direktion ZA13) unter 02421/949-3130 oder per E-Mail an za13.dueren@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell