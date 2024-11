Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Ankündigung - Bundespolizei trainiert im Hauptbahnhof Osnabrück für den Ernstfall

Osnabrück (ots)

Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, führt die Bundespolizei in der Nacht vom 28. auf den 29. November 2024, in extra dafür abgesperrten Teilbereichen des Hauptbahnhofes Osnabrück, ein nicht öffentliches Polizeitraining durch. Es kann vorkommen, dass Knallgeräusche von Übungsmunition auch außerhalb des Bahnhofes wahrnehmbar sind. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung! Der Übungsbereich ist für den Publikumsverkehr abgesperrt.

In der Regel sind es reguläre Streifenbeamte, die als Erste an einem Einsatzort eintreffen. Unter Federführung der Polizeitrainer der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim trainieren darum in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch ausschließlich Streifenpolizisten verschiedene Einsatzszenarien. Die einzelnen Durchgänge werden jeweils von einer geringen Anzahl von Polizeikräften absolviert. Es nehmen keine Spezialkräfte teil.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird zwischen 1 Uhr nachts bis etwa 4 Uhr morgens unter realistischen Einsatzbedingungen trainiert, wie man gegen bewaffnete oder anderweitig gefährliche Personen vorgeht.

Ziel des Trainings ist es, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedliche, realistische Situationen an ihrem alltäglichen und vertrauten Einsatzort erfahren und bewältigen. In den verschiedenen Einsatzlagen wird die Vorgehensweise gegen Täter trainiert, die mittels Waffen, Sprengmitteln oder sonstigen gefährlichen Werkzeugen oder Stoffen agieren und ein hohes Gefährdungspotential für die einschreitenden Polizeikräfte darstellen.

Es kann vorkommen, dass Knallgeräusche außerhalb des Bahnhofes wahrnehmbar sind. Es werden Schüsse (Übungsmunition) fallen und Explosionen simuliert. Der Übungsbereich ist für den Publikumsverkehr abgesperrt. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung!

Die Schulung in Osnabrück steht nicht im Zusammenhang mit einer aktuellen Gefährdungslage für den Hauptbahnhof, sondern wurde langfristig geplant. Das Training findet außerhalb der regulären Betriebszeiten statt. Es sind keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr zu erwarten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell