LKA-RP: Erfolgreiche erste landesweite Crime Night begeistert junge Menschen für den Polizeiberuf

Spannend, praxisnah und interaktiv: Die erste landesweite Crime Night der Polizei Rheinland-Pfalz, die am vergangenen Freitag unter der Schirmherrschaft von Innenminister Michael Ebling stattfand, lockte zahlreiche Interessierte in die Polizeidienststellen des Landes. Rund 600 Besucherinnen und Besucher nutzten die Chance, die Vielseitigkeit des Polizeiberufs hautnah zu erleben.

Um möglichst vielen Interessierten am Polizeiberuf eine Teilnahme zu ermöglichen, wurden die elf Veranstaltungen landesweit initiiert. Hierzu wurden insbesondere Schülerinnen und Schülern sowie Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung oder Studium eingeladen, um sich über die zahlreichen Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu informieren.

Die Veranstaltungen präsentierten ein breites Spektrum an interaktiven und praxisnahen Programmpunkten: Von spannenden Mitmachstationen, wie Spurensicherung und Einsatzsimulationen, bis hin zu realitätsnahen Einblicken in kriminaltechnische Ermittlungen konnten die Teilnehmenden umfassende Eindrücke in die polizeiliche Arbeit gewinnen und in direkten Gesprächen mit erfahrenen Polizistinnen und Polizisten Fragen stellen und erste Kontakte knüpfen.

"Unser Ziel war es, die Faszination des Polizeiberufs erlebbar zu machen und junge Menschen für diesen vielseitigen, anspruchsvollen und verantwortungsvollen Beruf zu begeistern. Dass uns dies mit der Crime Night so eindrucksvoll gelungen ist und dabei auch die Innovationskraft und Zukunftsorientierung unserer Polizei einmal mehr sichtbar wurde, freut mich außerordentlich", sagte Innenminister Ebling, Schirmherr der Crime Night.

Auch Innenstaatssekretär Daniel Stich, der die Veranstaltung in der Kriminaldirektion Kaiserslautern besuchte, betonte: "Unsere rheinland-pfälzische Polizei steht nicht nur für Sicherheit und Ordnung, sondern auch für Zukunft und Innovation. Die Crime Night ist eine großartige Gelegenheit, hautnah mitzuerleben, wie unsere Ermittlerinnen und Ermittler arbeiten und wie wir die Polizistinnen und Polizisten von morgen ausbilden und - praxisnah, modern, professionell und immer am Puls der Zeit."

Die Veranstaltung bot nicht nur spannende Einblicke, sondern auch konkrete Informationen zum Bachelorstudiengang Polizeidienst mit den Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei sowie die vielfältigen Karrierechancen im Polizeiberuf. Und auch die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fielen zufrieden aus: ""Ein kreativ und informativ gestalteter Abend, der mir eine neue berufliche Perspektive eröffnet."

Die Polizei Rheinland-Pfalz zieht ein durchweg positives Fazit und freut sich über die zahlreichen positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden. Ein Teilnehmer fasst den Abend treffend zusammen: "Ein kreativ und informativ gestalteter Abend, der mir eine neue berufliche Perspektive eröffnet." Angesichts des großen Erfolgs plant die Polizei RLP, die Crime Night auch in Zukunft fortzuführen und weiterhin spannende Einblicke in die vielseitige Arbeit der Polizei zu bieten.

Weitere Details zu den Karrierewegen bei der Polizei Rheinland-Pfalz finden Sie unter: www.polizei.rlp.de/karriere

