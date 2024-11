Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: IT-Experten - Ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Polizeiarbeit; IT-Recruiting Day der Mainzer Polizeibehörden am 16. November 2024

Mainz

Die Polizei sieht sich in der heutigen Zeit mit immer komplexeren Herausforderungen konfrontiert, die den Einsatz hochmoderner Informationstechnologie erfordern. Von der Sicherstellung reibungsloser Kommunikationswege bei Einsätzen über den Schutz sensibler Daten vor Cyberangriffen bis hin zur Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen zur Optimierung polizeilicher Prozesse - IT-Experten sind ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Polizeiarbeit.

Durch die zunehmende Digitalisierung wird es immer wichtiger, qualifizierte Fachkräfte zu finden, die in der Lage sind, diese Aufgaben zu übernehmen. Insbesondere bei der Analyse großer Datenmengen und der Entwicklung von Assistenzsystemen, die verdächtige Muster erkennen und komplexe Fälle aufklären, spielt die Informationstechnologie eine entscheidende Rolle. Auch Drohnentechnik, die bei Suchaktionen und Überwachungsaufgaben zum Einsatz kommt, trägt wesentlich zur Effizienz und Sicherheit polizeilicher Maßnahmen bei.

Um diesen Bedarf zu decken und die besten Talente für diese wichtigen Aufgaben zu gewinnen, gehen die Polizeibehörden in Mainz mit dem IT-Recruiting-Day neue Wege.

Daher laden das Polizeipräsidium Mainz, das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik sowie das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz herzlich zum IT-Recruiting-Day ein. Die Veranstaltung findet am 16. November 2024, von 10 bis 16 Uhr, im Polizeipräsidium Mainz und dem Landeskriminalamt, Valenciaplatz 1-7, 55118 Mainz, statt.

Teilnehmende haben die Möglichkeit, an Präsentationen und Fachvorträgen teilzunehmen, die wertvolle Einblicke in aktuelle Projekte und Technologien bieten. Informationsstände geben detaillierte Informationen zu den verschiedenen Berufsbildern und offenen Stellen. Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher sich am Veranstaltungstag bewerben und unmittelbar ein Bewerbungsgespräch führen. Die Bewerbenenden erhalten noch am gleichen Tag eine Rückmeldung zu Ihrem Bewerbungsverfahren.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, über den IT-Recruiting-Day zu berichten. Es besteht die Möglichkeit, im Vorfeld der Veranstaltung Hintergrundgespräche mit IT-Experten der Polizei zu führen und exklusive Einblicke in die Arbeit der jeweiligen Fachdienststellen zu erhalten.

Für eine Anmeldung sowie zur Vereinbarung von Hintergrundgesprächen kontaktieren Sie bitte die Pressestelle des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz:

Telefon: 06131 65-60011

Email: lka.presse@polizei.rlp.de

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung für Interessierte gibt es auf unserer Webseite: https://www.polizei.rlp.de/it-recruiting-day

