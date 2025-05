Polizei Düren

POL-DN: Pkw kollidiert mit Linienbus

Titz (ots)

An der Einmündung Droste-Hülshoff-Straße/ Kölner Straße kam es am Dienstagmittag (13.05.2025) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Eine 72-Jährige hatte den Bus beim Abbiegen übersehen.

Die Frau aus Titz befuhr gegen 11:15 Uhr die Droste-Hülshoff-Straße in Fahrtrichtung Kölner Straße. An der Einmündung bog sie nach rechts in Fahrtrichtung Uhlandstraße ab. Den von rechts kommenden Linienbus hatte die Frau nach eigenen Angaben übersehen. Der 43-jährige Fahrer des Busses, in dem sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste befanden, bremste noch ab, die Kollision konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Die Frau aus Titz erlitt leichte Verletzungen, sie wurde in einem Rettungswagen vor Ort medizinisch versorgt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 43-Jährige aus Jülich blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell