POL-Pforzheim: (Nagold) - Ein Verletzter nach Kollission zweier Fahrzeuge

Altensteig (ots)

Am Freitagnachmittag sind zwei Pkw auf der Kreisstraße 4334 zwischen Zumweiler und Altensteigdorf kollidiert. Eine Person wurde dabei schwerverletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren gegen 14:15 Uhr ein Citroen-Fahrer und ein Mercedes-Fahrer hintereinander die Kreisstraße 4334 von Zumweiler kommend in Fahrtrichtung Altensteigdorf. In dem Moment, als der Citroen nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, setzte der Mercedes zum Überholen an und fuhr in die Fahrerseite des Citroen. Der Lenker des Citroen wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedesfahrer wurde leicht verletzt. Wer schlussendlich für den Unfall verantwortlich ist, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 70.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis etwa 16.30 Uhr gesperrt werden.

