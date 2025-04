Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike manipuliert - Polizei ermittelt gegen Fahrer

Nordhausen (ots)

Mit einem augenscheinlich manipulierten E-Bike war ein 26-Jähriger am Sonntagabend, gegen 23.15 Uhr, im Stadtgeiet von Nordhausen unterwegs. Beim Erblicken eines Funkstreifenwagens in der Bruno-Kunze-Straße fuhr er in Richtung des Platzes der Gewerkschaften davon. Der Mann überfuhr eine Verkehrsinsel und stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Mit dem Mann wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem war das E-Bike augenscheinlich derart manipuliert, dass es hätte versichert werden müssen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

