POL-MA: Mannheim/Neuostheim: Fahrzeug auf der BAB 6 in Brand geraten - PM 1

Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6047441), kam es am frühen Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Relaisstraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau zu einem Brandgeschehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand innerhalb einer Wohnung im vierten Stockwerk aus bislang unbekannter Ursache aus. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle, wobei ...

mehr