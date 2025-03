POL-SI: Polizei wegen Knallgeräuschen alarmiert #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Bad Berleburg-Wemlighausen (ots)

Am späten Montagnachmittag (10.03.2025) ist es zu einem eher außergewöhnlichen Einsatz in Wemlighausen gekommen.

Die Polizei wurde wegen Knallgeräuschen in die Straße "Am Schulweg" alarmiert.

Gegen 17:55 Uhr ging der Notruf auf der Leitstelle ein. Die Beamten trafen kurze Zeit später in der Straße "Am Schulweg" auf den Melder und drei minderjährige Kinder.

Die Kinder spielten an der Odeborn, als auf der B480 ein graues, mit zwei Personen besetztes Auto in Richtung Bad Berleburg vorbeifuhr. Nach Angaben der Kinder sei das Fahrzeug sehr schnell unterwegs gewesen. Außerdem habe es in kurzer Zeit drei Mal geknallt.

Die Kinder schlussfolgerten, dass man aus dem Fahrzeug geschossen haben muss.

Die Beamten kontrollierten die Fahrstrecke des Autos. Leere Patronenhülsen stellten sie nicht fest.

Vielmehr ist nach derzeitigem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass es sich bei den Knallgeräuschen um Fehlzündungen des Motors gehandelt hat!

Wer Angaben zu dem grauen Auto oder den beiden Insassen machen kann, meldet sich bitte unter der 02751/909-0 bei der Polizei.

