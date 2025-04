Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Portemonnaie aus Pkw entwendet und mit der Bankkarte eingekauft

Hennef (ots)

Ein Hennefer stellte am Dienstagabend (22. April) gegen 20 Uhr seinen Pkw am Straßenrand der Alte Dorfstraße im Ortsteil Lauthausen ab. Am nächsten Morgen bemerkte er, dass sein Golf Kombi unverschlossen war. In der Nacht entwendeten Unbekannte seinen Rucksack vom Rücksitz, eine Sonnenbrille aus dem Handschuhfach und die Geldbörse aus der Ablage der Fahrertür. Mit der gestohlenen Bankkarte tätigten die Diebe Einkäufe im Wert von rund 350 Euro.

Der Hennefer sperrte seine Bankkarte und erstattete Anzeige. Er vermutet, dass er vergessen hatte, den Pkw abzuschließen. Aufbruchspuren fanden sich keine.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen.

Empfehlungen der Polizei:

Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und belebten Straßen.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie auf optische und akustische Signale.

Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Solche Gegenstände sind meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Bewahren Sie keine Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift oder Hausschlüssel im Fahrzeug auf. Ein Autoaufbruch könnte zu einem Wohnungseinbruch führen.

Verstecken Sie keine Wertsachen im Kofferraum oder hinter den Vordersitzen. Diese Verstecke sind Dieben bekannt.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am Fahrzeug vor. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell