POL-SU: Flucht vor Polizei endet auf der A 560 - 25-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Lohmar/Siegburg (ots) - Am Sonntagabend (20. April) kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Reithof" in Lohmar. Zwei zunächst unbekannte Tatverdächtige flüchteten vom Tatort, konnten jedoch im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen festgestellt und vorläufig ...

