POL-SU: 18-Jähriger am Michaelsberg in Siegburg überfallen - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Troisdorf (ots) - Am 20. Februar 2025 kam es in einem Lebensmittelgeschäft in Troisdorf zu einem Ladendiebstahl. Ein Tatverdächtiger wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Gegen 16:20 Uhr betraten zwei männliche Personen das Geschäft an der Straße "Im Zehntfeld". Während einer der beiden Täter am Ausgang wartete, steckte der andere Lebensmittel in einem Wert von über 350 Euro in eine Tasche. Ohne ...

