POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Tatverdächtige flüchten, verursachen Verkehrsunfall und werden festgenommen

Lohmar/Siegburg (ots)

Am Sonntagabend (20. April) kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Reithof" in Lohmar. Zwei zunächst unbekannte Tatverdächtige flüchteten vom Tatort, konnten jedoch im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Zur Tatzeit befanden sich die 57- und 58-jährigen Hausbewohner im Schlafzimmer, als sie durch ein Geräusch aufgeschreckt wurden. Ein unbekannter Mann öffnete die Schlafzimmertür und stand plötzlich im Raum. Nachdem er die Bewohner bemerkt hatte, ergriff er umgehend die Flucht.

Der 57-Jährige nahm zu Fuß die Verfolgung über die Südstraße auf. Zeitgleich fuhr ein in der Nähe geparkter Pkw, mutmaßlich als Fluchtfahrzeug genutzt, in eine Sackgasse. Da der 57-Jährige den Einbrecher aus den Augen verloren hatte und nun vermutete, dass er sich in dem Pkw befand, versuchte er, das Fahrzeug anzuhalten. Dabei musste er jedoch zur Seite springen, um nicht von dem entgegenkommenden Pkw erfasst zu werden. Verletzt wurde er hierbei nicht.

Die alarmierten Polizeikräfte stellten am Tatort Hebelspuren an der Terrassentür sowie durchwühlte Räume fest. Diebesgut wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt.

Im Rahmen der Fahndung fiel den Einsatzkräften ein Nissan auf, der der zuvor angegebenen Beschreibung entsprach. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Trotz Anhaltezeichen beschleunigte die 33-jährige Fahrerin den Nissan und fuhr über eine rote Ampel auf der Hauptstraße / B484 in Richtung Siegburg. Als sie aufgrund der hohen Geschwindigkeit aus dem Sichtbereich der Beamten war, kam es wenig später auf der L16 in Siegburg zu einem schweren Verkehrsunfall, als die Fahrerin auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auffuhr, in den Gegenverkehr geriet und mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidierte.

Dabei wurden insgesamt sechs Personen verletzt - ein 28-jähriger Mann schwer, fünf weitere Personen, darunter auch die 33-Jährige, leicht. Mehrere Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf, die Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm aus Neutralitätsgründen die Polizei Bonn.

Kurze Zeit später wurde ein Fußgänger entlang der B484 kontrolliert, dessen Beschreibung auf den flüchtigen Einbrecher passte. Da sich Hinweise darauf ergaben, dass der 38-jährige Troisdorfer, polizeibekannt wegen Eigentumsdelikten, mit dem Einbruch in Verbindung steht, wurde er vorläufig festgenommen. Auch seine mutmaßliche Mittäterin, die 33-jährige Troisdorferin, wurde vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe gegen die 33-Jährige vorlagen, wurde sie nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum 38-Jährigen dauern an.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Zudem erwartet die 33-Jährige weitere Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall, Gefährdung des Straßenverkehrs und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. (Re)

