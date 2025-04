POL-SU: Drei hochwertige Fahrzeuge in einer Nacht gestohlen

Hennef (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (17. April) wurde ein 86-jähriger Mann als vermisst gemeldet, nachdem er gegen 02:00 Uhr seine Wohnanschrift in der Siegburger Straße verlassen hatte. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Rund fünf Stunden später konnten Beamte der Polizeiwache Hennef den demenzkranken Senior in einem nahegelegenen Waldgebiet auf dem Boden liegend antreffen. Der Vermisste war ...

