POL-SU: Polizei findet vermissten Senior

Hennef (ots) - Am Dienstag (15. April) kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bundesstraße 8 (B 8) / Oberdorf in Hennef, bei dem eine 47 Jahre alte Frau aus Kürten verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr befuhr die 47-Jährige mit ihrem Peugeot die B 8 aus Richtung Hennef kommend in Richtung Altenkirchen. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 48-jähriger Mann, ebenfalls aus Kürten. Gleichzeitig steuerte eine ...

