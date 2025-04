POL-SU: Vorstellung von Rainer Limbach - Neuer Wachleiter der Polizeiwache Eitorf

Sankt Augustin (ots) - Am Freitagnachmittag (11. April) gegen 16:30 Uhr hielt sich ein 83 Jahre alter Mann aus Sankt Augustin auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der "Alte Heerstraße" auf. Ein unbekannter Mann sprach ihn an und bat ihn um eine Spende. Als der hilfsbereite Senior seine Geldbörse öffnete, schlug ihm der Unbekannte diese aus der Hand, nahm das Portemonnaie an sich und entwendete daraus ...

mehr