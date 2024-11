Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Supermarkt in Bonn-Auerberg - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 06.11.2024, gegen 03:50 Uhr, brach ein noch unbekannter Täter in den Verkaufsraum eines Supermarktes auf Pariser Straße in Bonn-Auerberg ein.

Nach dem derzeitigen Sachstand hatte sich der Unbekannte durch das gewaltsame Öffnen des Türbereiches Zugang in das Geschäft verschafft und hierbei einen Alarm ausgelöst. Er entwendete nach den bisherigen Feststellungen mehrere kleine Schnapsflaschen aus einem Regal - Hinweise auf mögliches weiteres Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Der Unbekannte entfernte sich schließlich vom Ort des Geschehens. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Mannes.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell