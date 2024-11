Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei fahndet weiterhin nach Visar Berisha - Bonner Fall bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss weiterhin öffentlich nach Visar Berisha aus Bornheim. Für den 40-Jährigen liegt ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Er steht im dringenden Tatverdacht, mit weiteren Mittätern wiederholt, banden- und gewerbsmäßig Urkunden gefälscht zu haben.

Nach intensiven Ermittlungen der EG "Lani" des auf organisierte Kriminalität spezialisierten Kriminalkommissariats 21 der Bonner Polizei konnten insgesamt sechs Tatverdächtige (vier Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 22 und 32 Jahren) identifiziert werden. Der Gesuchte und die fünf weitere Hauptbeschuldigten, von denen sich mittlerweile drei Männer in Haft befinden, sollen seit Anfang 2022 sog. B1-Sprachnachweise, die für Einbürgerungsverfahren notwendig sind, gefälscht und verkauft haben. Hierfür hatten sie mehrere Internetseiten tatsächlich nicht existierender Sprachschulen angelegt. Potentielle Käufer wurden insbesondere im sozialen Netzwerk "TikTok" akquiriert.

Visar Berisha, der bei einem Durchsuchungs- und Festnahmeeinsatz im Dezember 2023 nicht in seiner Bornheimer Wohnung angetroffen werden konnte, ist weiterhin flüchtig. Möglicherweise hält sich der Gesuchte im Kosovo auf.

Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/150464 abrufbar.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Visar Berisha geben kann, setzt sich bitte mit der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Am heutigen Mittwoch (06.11.2024) wird der Fall außerdem in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell