Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Ladendiebe

Troisdorf (ots)

Am 20. Februar 2025 kam es in einem Lebensmittelgeschäft in Troisdorf zu einem Ladendiebstahl. Ein Tatverdächtiger wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Gegen 16:20 Uhr betraten zwei männliche Personen das Geschäft an der Straße "Im Zehntfeld". Während einer der beiden Täter am Ausgang wartete, steckte der andere Lebensmittel in einem Wert von über 350 Euro in eine Tasche. Ohne vorher zu bezahlen, verließen beide Männer das Geschäft mit dem Diebesgut. Danach flüchteten sie mit Fahrrädern in unbekannte Richtung.

Die Polizei konnte nun einen richterlichen Beschluss erwirken, wonach ein Bild der Überwachungskamera zur Veröffentlichung freigegeben wurde.

Dieses kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/165914 eingesehen werden.

Hinweise zu der abgebildeten Person nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell