Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Haßloch (ots)

Am 14.03.2025, gg. 11:40 Uhr befuhr ein 39jähriger Haßlocher mit seinem Fahrrad die Kirchgasse in Richtung Bahnhofstraße und fuhr auf einen bereits vor ihm wartenden Pkw auf. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten deutlich Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,00 Promille. Der Unfallverursacher wurde zur Dienststelle verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

