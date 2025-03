POL-MFR: (325) Spritztour mit geklautem Roller endete in Polizeiwache

Erlangen (ots) - Am späten Samstagnachmittag (29.03.2025) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Erlangen Sieglitzhof ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise. Die Unbekannten schlugen im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr ein Fenster des Einfamilienhauses in der Rühlstraße ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Innenraum durchwühlten sie mehrere Schränke. Es ...

