POL-MFR: (322) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am späten Samstagnachmittag (29.03.2025) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Erlangen Sieglitzhof ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Die Unbekannten schlugen im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr ein Fenster des Einfamilienhauses in der Rühlstraße ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Innenraum durchwühlten sie mehrere Schränke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Tatbeute kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Erlangen bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

