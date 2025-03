Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (324) Mehrere Schuleinbrüche in Hilpoltstein - Zeugen gesucht

Hilpoltstein (ots)

In der Nacht von Donnerstag (27.03.2025) auf Freitag (28.03.2025) brachen bislang unbekannte Täter in drei Schulen sowie einen Hort in Hilpoltstein ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich auf unterschiedliche Art und Weise Zugang zu den Schulen im Pestalozziweg, An der Richt und im Burgweg sowie in einen Hort An der Richt. Weder zum Entwendungs- noch zum Sachschaden können bis dato genaue Angaben gemacht werden.

Das zuständige Fachkommissarait der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell