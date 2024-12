LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 53-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr gestern Nachmittag die Alte Hauptstraße von Schönau in Richtung Friedrichroda als offenbar plötzlich ein 83-jähriger Fahrradfahrer seine Fahrt antrat und die Straße überquerte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 83 Jahre alte Mann kam zu Fall, wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

