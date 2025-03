Polizei Düren

POL-DN: Wohnmobilbesitzer überfallen

Niederzier (ots)

Am Donnerstagabend (27.03.2025) wurde ein 80-Jähriger auf der Niederzierer Straße in seinem Wohnmobil überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Mann aus Eschweiler hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Gegen 21:20 Uhr klopfte jemand an das Wohnmobil. Da der 80-Jährige noch Besuch erwartete, öffnete er die Tür. Vor dem Wohnmobil befand sich eine dem Geschädigten unbekannte Person. Diese sprühte dem Senior Pfefferspray in das Gesicht und drückte ihn in das Wohnmobil. In dem Fahrzeug kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und dem Unbekannten, hierbei erlitt der 80-Jährige Verletzungen. Aufgrund der starken Gegenwehr des Seniors ließ der männliche Täter von ihm ab, verließ das Wohnmobil und flüchtete zu Fuß in Richtung "Am Weiherhof". Der Mann aus Eschweiler rief anschließend auf dem Parkplatz um Hilfe. Ein Zeuge informierte daraufhin den Rettungsdienst, dieser brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Ob der Täter etwas entwendete, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der 02421 949-0 zu melden.

