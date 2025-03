Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert mit gestohlenem Pkw unterwegs

Düren/Nideggen (ots)

Auf der Holzstraße wurde am Mittwochmorgen (26.03.2025) ein Pkw entwendet. Kurz darauf entdeckte eine Zeugin den Pkw auf der B56. Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei Düren das Fahrzeug Im Schüdderfelder Weg in Nideggen-Brück an. Fahrer und Beifahrer waren alkoholisiert, der Fahrer ist außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der 49-jährige Eigentümer des Fahrzeugs meldete den Diebstahl gegen 10:40 Uhr. Er hatte den Pkw gegen 10:15 Uhr in Höhe der Hausnummer 40 auf der Holzstraße abgestellt. Als er gegen 10:35 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, konnte er sein Fahrzeug nicht mehr vorfinden. Eine Zeugin, die von dem Geschädigten über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt worden war, entdeckte das Auto gegen 17:35 Uhr auf der B56 in Fahrtrichtung Zülpich. Die 21-jährige Zeugin verfolgte das Fahrzeug bis zu einem Parkplatz in Nideggen-Brück. Die Polizei, die von der Zeugin über den Standort des Fahrzeugs informiert wurde, traf den Pkw im Rahmen der Fahndung schließlich im Schüdderfelder Weg an.

Der Fahrer, ein 43-Jähriger aus Aachen, und sein Beifahrer, ein 19-Jähriger ohne festen Wohnsitz, waren beide alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert von 0,34 Promille. Der Mann äußerte, dass er den Wagen am Morgen in der Holzstraße entwendet habe, im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei er nicht. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

