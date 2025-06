Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/BAB 5: Sattelzug prallt gegen Baustellenfahrzeug - eine Person verletzt

Hemsbach/BAB 5 (ots)

Eine leichtverletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag auf der A 5 bei Hemsbach.

Ein 53-jähriger Mann war gegen 10.45 Uhr mit einem Sattelzug auf der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe Hemsbach übersah er ein Baustellenfahrzeug mit Schilderanhänger, das den Verkehr von der rechten auf die linke Spur leitete, und fuhr diesem auf. Dabei zog sich der 62-jährige Fahrer des Baustellenfahrzeugs leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung und Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten waren vorübergehend der rechte Fahrstreifen und die Standspur sowie die Anschlussstelle Hemsbach gesperrt. Es ergaben sich hierdurch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell