POL-MK: Urlaubspläne missglückt

Lüdenscheid (ots) - Containerbrände Von Samstag auf Sonntag gerieten kurz nach Mitternacht Müllcontainer an der Berliner Straße und der Germanenstraße in Brand. An der Berliner Allee geriet ein danebenstehender Altkleidercontainer durch den Feuerüberschlag ebenfalls in Brand, nun ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. ...

